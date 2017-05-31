"Боруссия" и "ПСЖ" договорились по трансферу Обамеянга?

Нападающий дортмундской "Боруссии" Пьер-Эмерик Обамеянг перейдет в "ПСЖ". По информации Yahoo Sport, клубы договорились о трансфере игрока сборной Габона за 70 миллионов евро. Зарплата 27-летнего габонца составит 10 миллионов евро за сезон, а также он получит бонус 6 миллионов евро при подписании договора. Сторонам осталось уладить лишь некоторые детали сделки.

В минувшем сезоне Обамеянг сыграл в 46 матчах во всех турнирах, забил 40 мячей и сделал 5 голевых передач.

Напомним, что Обамеянг ранее уже выступал во Франции за "Монако", "Дижон", "Лилль" и "Сент-Этьен".