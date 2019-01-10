"Бордо" вышел в полуфинал Кубка лиги, обыграв "Гавр"

"Бордо" обыграл "Гавр" в матче 1/4 финала Кубка французской лиги (1:0). Единственный мяч забил Самюэль Калу.

Стоит отметить, что на прошлой неделе "Гавр" переиграл "Бордо" в 1/32 финала Кубка Франции.

Кубок французской лиги

1/4 финала

"Бордо" - "Гавр" - 1:0 (0:0)

Гол: Калу, 70.

"Бордо": Пуссен, Пундже, Сабали, Йованович, Кунде, Лерагер, Вада (Бриан, 62), Отавиу, Корнелиус (Башич, 80), Калу, Карамо (Де Превиль, 90).

Судья: Бюке (Франция).

9 января. Бордо. Стадион "Матмют Атлантик".