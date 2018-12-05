"Бордо" вырвал победу в матче с "Сент-Этьеном"

"Бордо" обыграл "Сент-Этьен" (3:2) в матче 16-го тура чемпионата Франции.

В составе победителей отличились Джимми Бриан, Франсуа Камано (с пенальти) и Паблу. У гостей забивали Лоис Диони и Вахби Хазри. На 75-й минуте у хозяев был удален с поля Юнусс Санкаре.

"Сент-Этьен" с 26 очками занимает шестое место, пропустив на пятую позицию "Марсель". У "Бордо" 21 очко и десятая позиция.

Чемпионат Франции. Лига 1

16-й тур

"Бордо" - "Сент-Этьен" - 3:2 (1:1)

Голы: Диони, 16 (0:1). Бриан, 22 (1:1). Камано, 57 - с пенальти (2:1). Хазри, 67 (2:2). Паблу, 90 (3:2).

"Бордо": Костиль, Пундже, Сабали, Паблу, Кунде, Лерагер, Юссуф (Санкаре, 46), Отавиу, Бриан, Камано (Корнелиус, 79), Карамо (Де Превиль, 84).

"Сент-Этьен": Рюффье, Дебюши (Монне-Паке, 36), Суботич (Салиба, 29), Колодзейчак, Полома, М`Вила, Салибюр, Кабелла, Хазри, Сельнес, Диони (Берич, 85).

Предупреждения: Салиба, 56. Хазри, 65. Сельнес, 75. Санкаре, 78. Сабали, 83.

Судья: Тюрпен.

5 декабря. Бордо. Стадион "Матмют Атлантик"

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