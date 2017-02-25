"Бордо" вырвал победу у "Лилля", "Анже" разгромил "Бастию"

"Бордо" переиграл "Лилль" в матче 27-го тура чемпионата Франции. В других встречах "Нанси" и "Тулуза" обошлись без голов, "Анже" разгромил "Бастию", а "Ренн" выиграл у "Лорьяна".

Чемпионат Франции

Лига 1

27-й тур

"Лилль" - "Бордо" - 2:3 (0:1)

Голы: Вада, 16 (0:1). Де Превиль, 66 - с пенальти (1:1). Эдер, 67 (2:1). Унас, 78 (2:2). Унас, 82 (2:3).

"Лилль": Эньеама, Берья, Баша, Коршья, Палмьери, Ботеак (Эдер, 46), Амаду, Шека, Бензиа (Маркуш Лопеш, 60), Де Превиль (Мавуба, 81), Эль-Гази.

"Бордо": Каррассо, Контенто, Паллуа, Йованович (Унас, 75), Гаич, Тулалан, Санкаре, Вада (Плашил, 61), Малком (Менез, 75), Лаборд, Камано.

Предупреждения: Палмьери, 36. Амаду, 40. Вада, 42. Шека, 74. Коршья, 89. Мавуба, 90+2. Гаич, 90+3.

Удаления: Палмьери, 80. Мавуба, 90+2.

Судья: Дезьяж.

25 февраля. Лилль. Стадион "Пьер Моруа".

"Нанси" - "Тулуза" - 0:0

"Нанси": Черник, Мюратори, Кюффо, Кабако, Бадила (Диань, 67), Сету, Педретти, Пюйо (Бюзен, 84), Аит Беннасер, Хаджи (Манданн, 74), Диа.

"Тулуза": Лафон, Яго, Жюльен, Мубандже, Аду, Трехо (Тойвонен, 80), Дурмаз (Сомалиа, 61), Бодижер, Делор, Жан, Брейтуэйт.

Предупреждения: Брейтуэйт, 42. Яго, 69. Педретти, 73. Кюффо, 82. Лафон, 90+3.

Судья: Милло.

25 февраля. Нанси. Стадион "Марсель Пико".

"Ренн" - "Лорьян" - 1:0 (1:0)

Гол: Сьо, 19 (1:0).

"Ренн": Костиль, Данзе, Бааль, Бенсебаини, Гнаньон, Фернандеш, Андре, Прцич, Сьо (Калулу, 89), Мубеле (Саид, 74), Диакаби (Юну, 59).

"Лорьян": Леконт, Пейберн, Туре, Лотоа (Жанно, 71), Ле Гофф, Беллюгу (Вакасо, 85), Марво, Кабо, Муканджо (Филиппото, 77), Уорис, Коффи.

Предупреждения: Туре, 3. Пейберн, 80. Уорис, 90+3.

Судья: Ренвий.

25 февраля. Ренн. Стадион "Роазон Парк".

"Анже" - "Бастия" - 3:0 (1:0)

Голы: Токо Экамби, 18 (1:0). Токо Экамби, 57 (2:0). Бурийон, 78 (3:0).

"Анже": Мишель, Бурийон, А.Бамба, Сиссоко, Тома, Мангани, Ндой, Сантамария, Тэ (Пепе, 62), Ж.Бамба (Сюню, 81), Токо Экамби (Бериго, 78).

"Бастия": Венсансини, Маранж, Эль-Каутари, Бенгтссон (Диалло, 41), Джикю, Оньянге, Даник, Мостефа (Кулибали, 56), Каюзак (Сен-Рюф, 74), Кейта, Сен-Максимен.

Предупреждения: Сиссоко, 50. Бериго, 80.

Удаление: Каюзак, 74.

Судья: Абед.

25 февраля. Анже. Стадион "Жан Буэн".