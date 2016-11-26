"Бордо" вырвал победу у "Дижона", "Метц" и "Лорьян" обменялись тремя голами

"Бордо" на своем поле на последних минутах вырвал победу у "Дижона" в матче 14-го тура чемпионата Франции. В четырех других встречах также были зафиксированы ничейные результаты.

Чемпионат Франции

Лига 1

14-й тур

"Метц" - "Лорьян" - 3:3 (1:1)

Голы: Фалетт, 11 (1:0). Уорис, 16 (1:1). Муканджо, 54 (1:2). Муканджо, 61 - с пенальти (1:3). Вьон, 75 (2:3). Вьон, 78 (3:3).



"Кан" - "Генгам" - 1:1 (0:0)

Голы: Роделен, 79 (1:0). Де Пов, 85 (1:1).

"Нант" - "Лилль" - 0:0

"Монпелье" - "Нанси" - 0:0

Предупреждение: Сессеньон, 80.

Удаление: Сессеньон (М), 82.

"Бордо" - "Дижон" - 3:2 (0:1)

Голы: Абед, 44 (0:1). Ролан, 48 (1:1). Жулиу Тавареш, 62 (1:2). Камано, 88 (2:2). Камано, 90+3 (3:2).