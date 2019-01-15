"Бордо" вырвал победу у "Анже"

"Бордо" переиграл "Анже" в матче 17-го тура чемпионата Франции - 2:1. В составе победителей отличились Самюэль Калу и Янн Карамо. За "Анже" забил Матео Павлович.

"Бордо" поднялся на 11-е место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 25 очков. "Анже" располагается на 15-м месте.

Чемпионат Франции

Лига 1

17-й тур

"Анже" - "Бордо" - 1:2 (0:1)

Голы: Калу, 31 (0:1). Павлович, 64 (1:1). Карамо, 90+2 (1:2).

Нереализованный пенальти: Рейне-Аделаида, 60 (вратарь)

"Анже": Бютель, Бамба, Павлович, Тома, Мангани, Капель, Ндой (Манзала, 85), Рейне-Аделаида (Фюльжини, 61), Сантамария, Тэ, Баокен (Лопес, 76).

"Бордо": Костиль, Пундже, Йованович, Кунде, Паленсия, Лерагер (Плашил, 90+4), Отавиу, Бриан, Корнелиус, Де Превиль (Башич, 69), Калу (Карамо, 69).

Предупреждение: Бамба, 74.

Судья: Ваттеллье (Франция).

15 января. Анже. Стадион "Raymond Kopa".

Все о чемпионате Франции – здесь