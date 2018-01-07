"Бордо" ввосьмером не смог выйти в 1/16 финала Кубка Франции

В матче 1/32 финала Кубка Франции "Бордо" в дополнительное время уступил "Гранвилю" – 1:2. Отметим, что жирондинцы заканчивали эту встречу ввосьмером. Благодаря этому результату в следующую стадию турнира вышел "Гранвиль".

В других матчах "Страсбур" в дополнительное время обыграл "Дижон" (3:2), "Марсель" переиграл "Валансьен" (1:0), "Ним" уступил "Сент-Этьену" (0:2), "Анже" проиграл "Лорьяну" (0:2).

Кубок Франции

1/32 финала

"Гранвиль" – "Бордо" – 2:1 д.в. (0:1, 1:0, 1:0)

Голы: Санкаре, 37 (0:1). Мартине, 90+4 (1:1). Дуньяма, 103 – с пенальти (2:1).

Удаления: Сабали (Бордо), 86. Каррик (Бордо), 102. Плашил (Бордо), 110.

7 января. Гранвиль. Стадион Stade Louis-Dior.

"Страсбур" – "Дижон" – 3:2 д.в. (0:0, 1:1, 2:1)

Голы: Гонсалвеш, 59 (1:0). Джилободжи, 65 (1:1). Блайак, 92 (2:1). Да Кошта, 93 (3:1). Жулиу Тавареш, 103 (3:2).

7 января. Страсбург. Стадион La Meinau.

"Марсель" – "Валансьен" – 1:0 д.в. (0:0, 0:0, 1:0)

Гол: Амави, 103 (1:0).

7 января. Марсель. Стадион Velodrome.

"Сент-Этьен" – "Ним" – 2:0 (0:0)

Голы: Берич, 63 (1:0). Бамба, 68 (2:0).

Удаление: Боскальи (Ним), 12.

7 января. Сент-Этьен. Стадион Stade Geoffroy-Guichard.

"Анже" – "Лорьян" – 0:2 (0:2)

Голы: Амель, 29 (0:1). Буанга, 41 (0:2).

7 января. Анже. Стадион Raymond Kopa.

Турнирная таблица – здесь