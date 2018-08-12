"Бордо" в меньшинстве уступил "Страсбуру"

"Бордо" дома проиграл "Страсбуру" (0:2) в матче первого тура чемпионата Франции. В составе победителей отличились Ибраима Сиссоко и Нуну Да Кошта.

Хозяева с 13-й минуты играли в меньшинстве после удаления Пабло. В следующем туре "Страсбур" примет "Сент-Этьен", а "Бордо" на выезде сыграет с "Тулузой".

Чемпионат Франции

Лига 1

1-й тур

"Бордо" - "Страсбур" - 0:2 (0:0)

Голы: Сиссоко, 68 (0:1). Да Кошта, 78 (0:2).

"Бордо": Костиль, Левчук, Гаич, Пабло, Кунде, Плашил (Санкаре, 72), Лерагер, Юссуф (Байс, 17), Тшуамени (Башич, 72), Лаборд, Камано.

"Страсбур": Селс, Лала, Митрович, Мартинес, Мартен, Томассон (Гримм, 86), Льенар, Каси, Сиссоко, Зохи (Гонсалвеш, 76), Айорк (Да Кошта, 33).

Предупреждение: Байс, 74.

Удаление: Пабло ("Бордо"), 13.

Судья: БЕН ЭЛЬ-ХАДЖ (Франция).

12 августа. Бордо. Стадион "Matmut Atlantique (Nouveau Stade Bordeaux)".