"Бордо" упустил победу над "Марселем"

"Бордо" сыграл вничью с "Марселем" (1:1) в матче 13-го тура чемпионата Франции. Отметим, что хозяева забили еще на третьей минуте первого тайма и пропустили на 90+4 добавленной минуте.

"Марсель" располагается на четвертой строчке в турнирной таблице, "Бордо" идет на 9-м месте. Команда не может победить с 23 сентября.

Чемпионат Франции

Лига 1

13-й тур

"Бордо" - "Марсель" - 1:1 (1:0)

Голы: Де Превиль, 3 (1:0). Сансон, 90+4 (1:1).

"Бордо": Костиль, Сабали, Пелланар, Левчук (Вердон, 80), Тулалан, Санкаре, Лерагер, Малком, Отавиу, Де Превиль (Менди, 76), Камано (Кафу, 89).

"Марсель": Манданда, Роланду, Рами, Сакаи (Сарр, 80), Амави, Товен, Сансон, Замбо (Жермен, 73), Пайет (Лопес, 46), Митроглу, Окампос.

Предупреждения: Де Превиль, 22. Товен, 45. Лопес, 54. Левчук, 65. Камано, 67. Лерагер, 73.

Судья: Мийо (Франция).

19 ноября. Бордо. Стадион Matmut Atlantique (Nouveau Stade Bordeaux).