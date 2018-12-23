"Бордо" сыграл вничью с "Амьеном" на своем поле

"Бордо" и "Амьен" разошлись миром по итогам матча 18-го тура чемпионата Франции.

В середине первого тайма хозяев вывел вперед нигерийский форвард Самюэль Калу. Гости ответили голом полузащитника Эдди Гнахоре, забитым на 87-й минуте.

Благодаря этой ничьей, "Амьен" покинул зону вылета и расположился на 17-м месте с 17 очками в 18 матчах. "Бордо" остался на 12-й строчке, набрав 22 балла.

Чемпионат Франции. Лига 1

19-й тур

"Бордо" - "Амьен" - 1:1 (1:0)

Голы: Калу, 22 (1:0). Гнахоре, 87 (1:1).

"Бордо": Костиль, Пундже, Паблу (Левчук, 30), Кунде, Паленсия, Санкаре (Корнелиус, 80), Лерагер, Отавиу, Бриан, Камано (Карамо, 61), Калу.

"Амьен": Гюртнер, Бодмер, Аденон, Крафт, Гуано, Дибасси, Монкондюи, Блен (Гнахоре, 66), Тимит, Мендоса (Годдос, 58), Отеро (Кужава, 80).

Предупреждения: Бодмер, 5. Тимит, 36.

Судья: Лесаж (Франция).

23 декабря. Бордо. Стадион "Матмют Атлантик".

Турнирная таблица чемпионата Франции