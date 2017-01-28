"Бордо" справился с "Нанси", "Дижон" вырвал победу над "Лорьяном" в компенсированные минуты

"Бордо" обыграл "Нанси" (2:0) в матче 22-го тура чемпионата Франции. Благодаря этой победе клуб на время поднялся на шестое место в турнирной таблице лиги 1. В другой встрече "Дижон" вырвал три очка на третьей компенсированной минуте во встрече с "Лорьяном" (3:2). Героем встречи стал полузащитник Пьер Лис-Мелу. "Метц" доигрывал матч против "Анже" (1:2) вдевятером: в первом тайме был удален Рено Коад, а во втором – Фаллу Диань.

Чемпионат Франции

Лига 1

22-й тур

"Лорьян" – "Дижон" – 2:3 (0:1)

Голы: Диони, 10 (0:1). Марво, 50 (1:1). Уорис, 60 – с пенальти (2:1). Лотьес, 70 (2:2). Лис Мелу, 90+3 (2:3).

Нереализованный пенальти: Уорис (Лорьян), 76 (вратарь)

"Лорьян": Леконт, Сиани, Пейберн (Лотоа, 46), Морейра, Ле Гофф, Мвуемба Макенга, Марво (Кабо, 71), Меслуб, Вакасо, Филиппото (Алиадьер, 87), Уорис.

"Дижон": Рейне, Варро, Лотьес, Рюфли, Ланг, Бальмон, Мартен (Марье, 73), Абед, Лис Мелу, Жулиу Тавареш (Саммаритано, 80), Диони.

Предупреждения: Пейберн, 29. Рюфли, 56. Ланг, 59. Бальмон, 62. Лотоа, 69. Меслуб, 72. Морейра, 86.

Судья: Тюаль.

"Нанси" – "Бордо" – 0:2 (0:0)

Голы: Кюффо, 68 – в свои ворота (0:1). Малком, 88 (0:2).

"Нанси": Черник, Мюратори, Кюффо, Кабако, Диань, Сету (Дале, 74), Робик (Диа, 71), Гидилей, Маркетти, Хаджи, Кулибали (Кура, 81).

"Бордо": Приор, Пундже, Пелланар, Левчук, Гаич, Плашил, Тулалан, Вада (Арамбарри, 87), Унас (Камано, 83), Менез (Малком, 79), Лаборд.

Предупреждения: Пелланар, 31. Гаич, 36.

Судья: Бризар.

"Бастия" – "Кан" – 1:1 (1:1)

Голы: Сен-Максимен, 26 (1:0). Роделен, 45 – с пенальти (1:1).

"Бастия": Лека, Маранж (Сиони, 63), Бенгтссон, Роз, Джикю, Оньянге, Даник (Кейта, 77), Мостефа, Нгандо, Сен-Максимен, Диалло (Нанжис, 66).

"Кан": Веркутр, Яхья, Да Силва, Гильбер, Бесса, Фере, Делаплас (Макенго, 80), Луи (Карамо, 74), Адеоти, Роделен, Сане (Базиль, 33).

Предупреждения: Мостефа, 45+1. Да Силва, 45+1. Роз, 90. Адеоти, 90+4.

Судья: Делерю.

"Анже" - "Метц" - 2:1 (2:1)

Голы: Тэ, 25 (1:0). Траоре, 33 - в свои ворота (1:1). Пепе, 35 (2:1).

"Анже": Петрич, Бамба, Траоре (Бурийон, 71), Павлович (Доре, 69), Тома, Мансо, Мангани, Сантамария, Тэ, Жан Тахрат, Пепе (Капель, 64).

"Метц": Дидиллон, Синьорино, Диань, Фалетт, Милан, Бальиу, Лежен (Эн, 64), Коад, Филиппс, Диабате (Вьон, 78), Нгюетт (Дукуре, 71).

Удаления: Коад (Метц), 39. Диань (Метц), 66.

Судья: Абед.

"Ренн" - "Нант" - 1:1 (0:1)

Голы: Илоки, 45 (0:1). Гнаньон, 86 (1:1).

"Ренн": Костиль, Данзе, Бааль, Мексер, Гнаньон, Гуркюфф, Фернандеш (Саид, 69), Андре, Юну (Диакаби, 53), Грощицки, Калулу (Леа Силики, 78).

"Нант": Дюпе, Джиджи, Дюбуа, Диегу Карлос, Лукас Лима, Жилле, Ронжье, Илоки (Пардо, 67), Арит (Томассон, 78), Сала, Бамму (Муамбе, 86).

Предупреждения: Фернандеш, 13. Гнаньон, 73. Костиль, 90. Томассон, 90.

Судья: Лесаж.