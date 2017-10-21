"Бордо" продлил серию без побед до трех матчей, проиграв "Амьену"

"Бордо" на выезде потерпел поражение от "Амьена" (0:1) в матче 10-го тура чемпионата Франции. Победу хозяевам поля принес точный удар Гая Н`Госсо на 64-й минуте игры.

"Жирондинцы" продлили серию без побед до трех матчей. Ранее они разгромно проиграли "ПСЖ" (2:6) и сыграли вничью с "Нантом" (1:1). "Амьен", в свою очередь, прервал серию из трех поражений.

В других матчах 10-го тура лиги 1 "Анже" дома уступил "Тулузе" (0:1), "Дижон" в гостях обыграл "Метц" (2:1), "Генгам" на выезде проиграл "Нанту" (1:2), а "Ренн" дома переиграл "Лилль" (1:0).

Чемпионат Франции

Лига 1

10-й тур

"Амьен" – "Бордо" – 1:0 (0:0)

21 октября. Амьен. Стадион Stade Oceane.