"Бордо" прервал победную серию "ПСЖ"

"Бордо" и "ПСЖ" сыграли вничью в матче 15-го тура чемпионата Франции - 2:2. Эта осечка стала для парижан первой со старта лиги 1. Тем самым прервалась рекордная победная серия команды для чемпионатов "большой пятерки".

В составе хозяев по голу забили Джимми Бриан и Андреас Корнелиус, за гостей - Неймар и Кильян Мбаппе.

Несмотря на потерю очков, "ПСЖ" продолжает лидировать с большим отрывом. На втором месте идет "Монпелье", отставая на 14 очков. "Бордо" занимает 11-е место в таблице.

Чемпионат Франции

Лига 1

15-й тур

"Бордо" - "ПСЖ" - 2:2 (0:1)

Голы: Неймар, 34 (0:1). Бриан, 53 (1:1). Мбаппе, 66 (1:2). Корнелиус, 84 (2:2).

"Бордо": Костиль, Сабали, Паблу, Кунде, Паленсия (Пундже, 73), Плашил (Калу, 69), Санкаре, Отавиу, Бриан, Камано, Карамо (Корнелиус, 78).

"ПСЖ": Ареола, Дани Алвес (Верратти, 67), Тиагу Силва, Бернат, Маркиньюс, Керер, Дракслер, Нсоки, Ди Мария (Нкунку, 82), Неймар (Шупо-Мотинг, 57), Мбаппе.

Предупреждения: Керер, 32. Паленсия, 63. Верратти, 77.

Судья: Шнайдер.

2 декабря. Бордо. Стадион "Матмют Атлантик".