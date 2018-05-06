"Бордо" победил "Сент-Этьен" в выездном матче 36-го тура французской лиги 1. Хозяевы были близки к тому, чтобы спасти хотя бы ничью, но на 89-й минуте не реализовали пенальти, а в добавленное время пропустили третий мяч.
Чемпионат Франции
Лига 1
36-й тур
"Сент-Этьен" - "Бордо" - 1:3 (1:2)
Голы: Кабелла, 28 - с пенальти (1:0). Санкаре, 30 (1:1). Кунде, 36 (1:2). Малком, 90+5 (1:3).
Нереализованный пенальти: Кабелла, 89 (вратарь).
"Сент-Этьен": Рюффье, Дебюши, Перрен, Суботич, Габриэл Силва, М`Вила, Кабелла, Амума, Сельнес (Бамба, 46), Монне-Паке (Нтеп Мадиба, 62), Берич.
"Бордо": Костиль, Пундже, Сабали, Пабло, Кунде, Санкаре (Плашил, 42), Мейте (Левчук, 85), Лерагер, Малком, Брейтуэйт, Камано (Кафу, 75).
Предупреждения: Сельнес, 45+2. Лерагер, 68. Левчук, 85. Нтеп Мадиба, 88. Костиль, 90+2.
Судья: Морейра.
6 мая. Сент-Этьен. Стадион "Stade Geoffroy-Guichard".
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/france/league1/2017-2018/