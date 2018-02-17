"Бордо" обжаловал дисквалификацию Малкома за симуляцию

Вингер "Бордо" Малком был дисквалифицирован на 2 матча, один из которых условно, за симуляцию в матче 23-го тура чемпионата Франции против "Лиона" (3:1). Дисциплинарная комиссия постановила, что 20-летний бразилец обманул арбитра, что привело к назначению пенальти. Таким образом, футболист должен пропустить матч 27-го тура против "Ниццы".

Однако жирондинцы остались недовольны таким решением и подали апелляцию с требованиями объяснить по какому конкретно пункту дисциплинарного кодекса был наказан игрок.