"Бордо" обыграл "Сент-Этьен" и прервал серию без побед

"Бордо" обыграл "Сент-Этьен" со счетом 3:0 в матче 15-го тура чемпионата Франции. В составе победителей дублем отметился Александр Менди, один мяч на свой счет записал Малком.

Таким образом, прервалась серия без побед у "Бордо", длившаяся на протяжении семи матчей. Теперь семь игр не может победить "Сент-Этьен".

Чемпионат Франции

Лига 1

15-й тур

"Бордо" – "Сент-Этьен" – 3:0 (2:0)

Голы: Менди, 5 (1:0). Малком, 31 (2:0). Менди, 57 (3:0).

"Бордо": Костиль, Сабали, Йованович, Гаич, Тулалан, Лерагер, Вада (Плашил, 79), Малком (Юссуф, 87), Отавиу, Менди, Кафу (Таа, 81).

"Сент-Этьен": Рюффье, Перрен, Теофиль-Катрин, Погба (Пьер-Габриэль, 53), Янко, Дабо (Седерлунд, 56), Пажо, Диуссе, Эрнани, Бамба, Диони (Вагнер, 70).

Предупреждения: Кафу, 34. Пажо, 38. Янко, 64.

Судья: Лесаж.

28 ноября. Бордо. Стадион Matmut Atlantique (Nouveau Stade Bordeaux).