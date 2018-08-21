"Бордо" начал вести переговоры с Анри

"Бордо" вступили в переговоры с представителями Тьерри Анри, информирует Sky Sports News.

По данным издания, представители французской команды начали вести предварительные переговоры о возможности экс-футболиста возглавить клуб. Ранее сообщалось о том, что руководство заинтересовано видеть на во главе "Бордо" именно Анри.

Главный тренер Густаво Пойет был отстранен от работы с командой после острых высказываний в адрес боссов за продажу Гаэтана Лаборда в "Монпелье" без согласования с ним, пригрозив уйти в отставку. Президент "Бордо" Стефан Мартен отстранил Пойета от работы. Футболисты "Бордо" негативно восприняли эту новость, некоторые из них отказались тренироваться, поэтому на разговор с ними отправился сам президент клуба.

Анри работал помощником Роберто Мартинеса в сборной Бельгии. Команда на ЧМ-2018 завоевала бронзовые медали. Ранее сообщалось, что француз возглавит "Астон Виллу", но клуб принял решение оставить на посту тренера Стива Брюса. Также Анри сватали в сборную Египта.