"Бордо" хочет оспорить решение ПФЛ по матчу "Бастия" - "Лион"

Владелец компании М6, главного акционера "Бордо", Николя де Таверно остался недоволен решением ПФЛ по матчу 33-го тура чемпионата Франции "Бастия" - "Лион". Он недоволен тем, что из-за поведения фанатов корсиканскому клубу было засчитано поражение. "Бордо" ведет борьбу с "Лионом" за четвертое место в турнирной таблице.

"Я попросил клуб изучить все варианты оспорить решение дисциплинарного комитета лиги по матчу "Бастия" - "Лион". "Бордо" и другие клубы не должны быть жертвами санкций за действия, за которые они никоим образом не несут ответственности. Действия фанатов не должны приводить к победам, которые должны добываться на поле", - написал де Таверно на своей странице в Твиттере.

"Бастия" наказана техническим поражением за беспорядки на матче с "Лионом"