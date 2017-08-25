"Бордо" готов улучшить контракт Малкома, которым интересуются "МЮ", "Боруссия" и "ПСЖ"

"Бордо" рассчитывает сохранить в своем составе бразильского вингера Малкома​. Как утверждает SFR Sport, жирондинцы близки к завершению переговоров с 20-летним игроком о продлении контракта на улучшенных условиях.

Ранее появилась информация, что Малкома хотят заполучить 9 клубов: "ПСЖ", "Монако", "Марсель", "Севилья", "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", дортмундская "Боруссия", "Вольфсбург" и "Рома".

В текущем сезоне Малком сыграл уже в 5 матчах во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 3 голевые передачи.