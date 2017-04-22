Болельщиков "Нанта" прогнали со стадиона в выездном матче с "Каном"

Во время матча чемпионата Франции между "Каном" и "Нантом" (0:2) со стадиона были удалены болельщики гостевой команды. Как сообщает AFP, они проигнорировали запрет на посещение фанатами "Нанта" выездных матчей с "Каном". Около сорока фанатов "Нанта" прошли на стадион и в первом тайме выдали себя, начав демонстрировать клубную атрибутику. Их окружили стюарды, которые организованно отвели группу на гостевую трибуну.

Во время перерыва встречи стюарды при поддержке полиции заставили болельщиков "Нанта" покинуть стадион вовсе.