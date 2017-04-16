Болельщики "Бастии" устроили новую потасовку с игроками "Лиона"

Во время матча 33-го тура чемпионата Франции между "Бастией" и "Лионом" возникла новая потасовка с участием болельщиков корсиканской команды. Инцидент произошел в перерыве. Болельщик "Бастии" проник на поле и вступил в конфликт с вратарем "Лиона" Антони Лопешом. Стычка переросла в масштабную потасовку с участием болельщиков, игроков и стюардов. Решение о продолжении игры пока не принято – проводится совещание.

Отметим, что матч начался с 50-минутной задержкой из-за нападения фанатов "Бастии" на игроков "Лиона" во время предматчевой разминки.