Бокали в 28 лет завершил карьеру

Чемпион Франции 2010 года в составе "Монпелье" Гарри Бокали принял решение завершить карьеру. 28-летний француз признался, что вынужден это сделать из-за проблем со здоровьем. Последний раз в официальных матчах футболист выходил на поле в 2015 году в составе "Арль-Авиньона" в лиге 2. Также он за свою карьеру выступал за "Марсель" и "Либурн".

- Завершаю карьеру без сожаления, так как это осознанное решение, - цитирует L'Equipe Бокали. - Я сделал все, чтобы попытаться вернуться. Я работал с тренером по физподготовке, тренировался с "Безье", даже превратил свой гараж в тренажерный зал. Но моя недавняя травма принесла мне много вреда.

Два года без игры не стимулируют клубы давать шанс. К тому же у меня была операция по поводу перитонита в октябре 2014 года, а спустя 5 месяцев приступ аппендицита. Время проходит, все меньше клубов готовы подписывать и давать мне шанс. Теперь я с друзьями займусь бизнесом.