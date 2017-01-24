08:43 24 января | ФУТБОЛ — Франция

Бодмер присоединился к "Генгаму"

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Защитник Матье Бодмер,  расторгнувший две недели назад контракт с "Ниццей" по обоюдному согласию сторон, стал игроком "Генгама". 34-летний француз поставил подпись под контрактом, рассчитанным до июня этого года. В текущем сезоне он сыграл в 17 матчах во всех турнирах и сделал 1 голевую передачу.

Также за свою карьеру Бодмер выступал за "Кан", "ПСЖ", "Лион", "Лилль" и "Сент-Этьен". 

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Материалы REN-TV

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