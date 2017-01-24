Бодмер присоединился к "Генгаму"

Защитник Матье Бодмер, расторгнувший две недели назад контракт с "Ниццей" по обоюдному согласию сторон, стал игроком "Генгама". 34-летний француз поставил подпись под контрактом, рассчитанным до июня этого года. В текущем сезоне он сыграл в 17 матчах во всех турнирах и сделал 1 голевую передачу.
Также за свою карьеру Бодмер выступал за "Кан", "ПСЖ", "Лион", "Лилль" и "Сент-Этьен".
Bienvenue @BODMERmathieu dans la #teamEAG– En Avant de Guingamp (@EAGuingamp) 23 января 2017 г.
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