Бодмер присоединился к "Генгаму"

Защитник Матье Бодмер, расторгнувший две недели назад контракт с "Ниццей" по обоюдному согласию сторон, стал игроком "Генгама". 34-летний француз поставил подпись под контрактом, рассчитанным до июня этого года. В текущем сезоне он сыграл в 17 матчах во всех турнирах и сделал 1 голевую передачу.

Также за свою карьеру Бодмер выступал за "Кан", "ПСЖ", "Лион", "Лилль" и "Сент-Этьен".