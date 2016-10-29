Блэз Матюиди: "ПСЖ" доминировал над "Лиллем"

Полузащитник "ПСЖ" Блэз Матюиди остался доволен победой над "Лиллем" в матче 11-го тура чемпионата Франции (1:0). По его мнению, игра была похожа на поединок прошлых выходных против "Марселя" (0:0) с той лишь разницей, что в этот раз парижане забили.

- "ПСЖ" играл очень хорошо, доминировал, - цитирует пресс-служба клуба Матюиди. - У нас было преимущество во владении мячом и созданных моментах. Знаем, что мы можем играть лучше. В этот вечер мы действовали, кк и против "Марселя". У нас было много шансов , и мы очень мало позволили сопернику. Разница лишь в том, что мы забили в этот раз.