06:26 | ФУТБОЛ — Франция

Блез Матюиди: "Матч с "Монако" получился боевым"

0
0
0

Полузащитник "ПСЖ" Блез Матюиди после матча 22-го тура чемпионата Франции с "Монако" (1:1) подчеркнул, что встреча получилась равной. Хавбек выразил сожаление по поводу пропущенного на последних секундах гола.

– Матч получился боевым, – приводит официальный сайт "ПСЖ" слова Матюиди. – Две великолепные команды играли, поддерживая высокий темп. Нам смогли забить гол, но победить, к сожалению, не удалось. Но нам не о чем сожалеть. До конца сезона еще достаточно времени. Мы упустили победу, но мы не проиграли.

0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ