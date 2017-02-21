Блез Матюиди: "Иньеста согласился, что Верратти его сменит"

Полузащитник "ПСЖ" Блез Матюиди считает своего одноклубника Марко Верратти последователем хавбека "Барселоны" Андреса Иньесты. По словам француза, именно Верратти займет место Иньесты в мировом футболе.

– Во время последней встречи я сказал Иньесте, что Верратти его сменит, – цитирует Le Figaro Матюиди. – И Андрес со мной согласился. Иньеста экстраординарный игрок, который в своем нынешнем возрасте показывает отличный футбол. Нам в Париже крупно повезло, что именно Марко будет его последователем.