11:18 | ФУТБОЛ — Франция

Блез Матюиди: "Иньеста согласился, что Верратти его сменит"

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Полузащитник "ПСЖ" Блез Матюиди считает своего одноклубника Марко Верратти последователем хавбека "Барселоны" Андреса Иньесты. По словам француза, именно Верратти займет место Иньесты в мировом футболе.

– Во время последней встречи я сказал Иньесте, что Верратти его сменит, – цитирует Le Figaro Матюиди. – И Андрес со мной согласился. Иньеста экстраординарный игрок, который в своем нынешнем возрасте показывает отличный футбол. Нам в Париже крупно повезло, что именно Марко будет его последователем.

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Материалы REN-TV

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