Блэз Матюиди: "Хотел перейти из "ПСЖ" в "Ювентус"

Полузащитник "ПСЖ" Блэз Матюиди подтвердил информацию, что хотел перейти в "Ювентус"​ в минувшее трансферное окно. Тем не менее, 29-летний француз по-прежнему счастлив выступать за парижан.

- Было конкретное предложение от "Ювентуса", - цитирует Le Parisien Матюиди. - Да, в какой-то момент я хотел уйти. Клуб решил иначе, и нужно было принять это. У меня были очень долгие дискуссии с тренером. Правда в том, что это был немного сложный период, потому что у меня было желание, но оно не воплотилось в жизнь. Но я не несчастен в "ПСЖ". Я очень счастлив.