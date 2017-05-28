Блэз Матюиди: "Эмери остается в "ПСЖ"? Предпочитаю играть, а не говорить"

Полузащитник "ПСЖ" Блэз Матюиди отказался комментировать заявление президента клуба по поводу того, что главный тренер Унаи Эмери останется в команде. После финала Кубка Франции против "Анже" глава парижан Насер Аль-Хелаифи сообщил, что испанец на 200 процентов останется на своем посту.

- Эмери остается в "ПСЖ"? Если президент клуба так сказал, то так оно и будет, - цитирует L'Equipe Матюиди. - Президент является человеком слова. Он всегда держит свои обещания. На самом деле, я не люблю говорить. Предпочитаю показывать себя на поле. Сейчас я сосредоточусь на сборной Франции. Надеюсь, что Дидье Дешам был доволен моей игрой в этом сезоне.

Трансляция матча "Анже" - "ПСЖ"