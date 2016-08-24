23:35 24 августа | ФУТБОЛ — Франция

Бишевац перешел в "Метц"

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"Метц" подписал контракт с защитником Миланом Бишевацем, сообщает официальный сайт французского клуба. Трудовое соглашение с 32-летним сербом рассчитано на два года. Последней командой футболиста был "Лацио", за который он выступал с января этого года, сыграв 11 матчей в чемпионате Италии и забив 1 гол. Во Франции Бишевац защищал цвета "Ланса", "Валансьена", "ПСЖ" и "Лиона".

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КОММЕНТАРИИ (2)
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freak

...Ведь не даром клуб "Фиорентина" предлагал мильён за Бишовца...

23:44 24 августа

raver87

"Нет предела человеческой мерзости")))

23:41 24 августа

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