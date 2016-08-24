Бишевац перешел в "Метц"

"Метц" подписал контракт с защитником Миланом Бишевацем, сообщает официальный сайт французского клуба. Трудовое соглашение с 32-летним сербом рассчитано на два года. Последней командой футболиста был "Лацио", за который он выступал с января этого года, сыграв 11 матчей в чемпионате Италии и забив 1 гол. Во Франции Бишевац защищал цвета "Ланса", "Валансьена", "ПСЖ" и "Лиона".