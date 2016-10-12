12:57 | ФУТБОЛ — Франция

Бишенте Лизаразю: "Зидан и Гризманн на поле в первую очередь думают о команде"

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Экс-игрок сборной Франции Бишенте Лизаразю сравнил нападающего "трехцветных" Антуана Гризманна с бывшим хавбеком французов Зинедином Зиданом. По мнению 46-летнего француза, они оба думают в первую очередь о команде.

- Если бы я должен был найти, что есть общего между Зиданом и Гризманном, то назвал бы их культуру и чувство паса, - цитирует L'Equipe Лизаразю. - Это два больших игрока. Они в первую очередь думают о других, а потом только о себе, что оказывает непосредственное влияние на сборную Франции.

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