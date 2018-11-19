Бишенте Лизаразю: "У "ПСЖ" могут быть проблемы из-за отношений Неймара и Кавани"

Бывший игрок сборной Франции Бишенте Лизаразю считает, что у "ПСЖ" могут возникнут проблемы из-за напряженных отношений между Неймаром и Эдинсоном Кавани. Между ними был конфликт еще в прошлом сезоне, а в нынешнем они повздорили во время товарищеского матча между сборными Бразилии и Уругвая (1:0).

– Отношения между Неймаром и Кавани очень напряженные, между ними состояние вулкана, – цитирует A Bola Лизаразю. – Думаю, что в этом сезоне такие отношения между ними могут стать большой проблемой для "ПСЖ".