Бэтмен - Неймар, Кавани - Аквамэн. Игроки "ПСЖ" стали членами Лиги справедливости

"ПСЖ" оригинальным образом прорекламировал премьеру фильма по комиксам DC "Лига справедливости". Футболисты клуба были вмонтированы в трейлер фильма и примерили на себя роль супергероев.
Неймар стал Бэтменом, Кильян Мбаппе - Флэшем, Марко Верратти - Киборгом, Эдинсон Кавани - Аквамэном, а футболистка женского "ПСЖ" Лор Булло - Чудо-Женщиной. Кроме того, в начале ролика комиссар Гордон зажигает вместо знаменитого Бэт-сигнала прожектор с логотипом парижан.
Chaque héros a besoin d’une équipe. #JusticeLeague #JusticeLeaguePSG @warnerbrosfr pic.twitter.com/NuSOFoaOir– PSG Officiel (@PSG_inside) 10 ноября 2017 г.