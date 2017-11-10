Бэтмен - Неймар, Кавани - Аквамэн. Игроки "ПСЖ" стали членами Лиги справедливости

"ПСЖ" оригинальным образом прорекламировал премьеру фильма по комиксам DC "Лига справедливости". Футболисты клуба были вмонтированы в трейлер фильма и примерили на себя роль супергероев.

Неймар стал Бэтменом, Кильян Мбаппе - Флэшем, Марко Верратти - Киборгом, Эдинсон Кавани - Аквамэном, а футболистка женского "ПСЖ" Лор Булло - Чудо-Женщиной. Кроме того, в начале ролика комиссар Гордон зажигает вместо знаменитого Бэт-сигнала прожектор с логотипом парижан.