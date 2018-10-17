Бернарду Силва: "Не думаю, что Мбаппе выиграет "Золотой мяч" в этом году, но через несколько лет - точно"

Полузащитник "Манчестер Сити" Бернарду Силва считает, что форвард "ПСЖ" Кильян Мбаппе выиграет "Золотой мяч". Однако, по его мнению, это случится не в этом году.

- Никто не знал, что Мбаппе так быстро будет прогрессировать, - цитирует GFFN Силву. - Еще на тренировках в "Монако" можно было увидеть, что Кильян был уникальным игроком. Его первый важный матч в карьере - против "Манчестер Сити". Думаю, люди будут помнить эту игру. Также Мбаппе выиграл чемпионат мира. Возможно, он - лучший игрок во Франции. Я не думаю, что он выиграет "Золотой мяч" в этом году, но через несколько лет - точно.