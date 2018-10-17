Бернарду Силва: "Если бы "Монако" сохранил состав, то мог выиграть Лигу чемпионов"

Бывший полузащитник "Монако" Бернарду Силва считает, что у "монегасков" был шанс выиграть Лигу чемпионов. Однако для этого не нужно продавать игроков каждое лето.

- Конечно, я всегда хочу, чтобы "Монако" побеждал, - цитирует GFFN Силву. - У меня были невероятные времена в "Монако". Сейчас там уже другая команда. Когда я приехал, в составе были молодые игроки, а также опытные. Фанатов раздражает видеть, как игроки уходят. Во Франции нелегко удерживать игроков, потому что они всегда хотят попробовать что-то новое.

Сейчас Фабинью играет в "Ливерпуле", Бакайоко был в "Челси", а теперь в "Милане", Лемар ушел в "Атлетико". Если бы "Монако" сохранил состав в течение 2-3 лет, то мог выиграть Лигу чемпионов.