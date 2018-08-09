Бернар Лама: "У Неймара нет харизмы Ибрагимовича"

Бывший вратарь "ПСЖ" Бернар Лама считает, что нынешний лидер парижан Неймар уступает другому экс-форварду команды Златану Ибрагимовичу. По его словам, швед был больше заинтересован в успехе клуба.

– Ибрагимович мог зайти так далеко, как хотел, потому что его характер от него требовал побед, – цитирует France Football Лама. – А Неймар переживает только за свой стиль игры. У него нет харизмы Златана. Ему нужно научиться чувствовать клуб и город. Он должен понять, что является частью города, большого сообщества. У "ПСЖ" до сих пор нет культуры большого клуба, как у "Реала", "Барселоны", "Баварии" или "Ливерпуля".