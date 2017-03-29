Бернар Казони: "Видеоповторы? Футбол должен оставаться человечным"

Главный тренер "Лорьяна" Бернар Казони считает, что видеповторы лишают футбол эмоций и человечности. Вчера сборная Франции уступила Испании в товарищеском матче (0:2), при этом на игре были опробована система видеоповторов. После просмотра моментов гол Антуана Гризманна был отменен и засчитан мяч Жерара Деулофеу.

– Видеоповторы позволяют получить более точные решения, как мы уже видели это в матче Франция – Испания, – цитирует L'Equipe Казони. – Но они режут немного эмоции, игроки лишаются права кричать от радости, когда забивают, так как приходится ждать повтора. Футбол должен быть одинаковым для всех... Система определения взятия ворот – это интересно, да. Но почему бы не использовать нечто похожее и в случае с офсайдами, а не задействовать помощников арбитра на бровке? В таком случае, почему бы не задействовать роботов? Футбол должен оставаться человечным.

Видео все видит: телекамеры против Франции