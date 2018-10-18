Бензема обвиняют в причастности к попытке похищения человека

Нападающего "Реала" Карима Бензема подозревают в причастности к попытке похитить человека, сообщает Mediapart.fr. Расследование дела проводит парижская прокуратура.

Бывший агент футболиста Лео Д'Соуза обвинил семью Бензема в попытке похищения 8 октября. Причина разногласий - сумма в 50 тысяч долларов, которую Лео якобы не отдал Кариму.

Ранее Бензема оказался в центре сканадал с шантажом полузащитника московского "Динамо" Матье Вальбуэна. Игрока обвиняли в том, что он вымогал у своего партнера по сборной Франции деньги с угрозой публикации видео интимного характера. Из-за этого форварда перестали с 2015 года вызывать в национальную команду.