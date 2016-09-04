Бензема может вернуться в сборную Франции только после закрытия дела о шантаже Вальбуэна

Президент Федерации футбола Франции (FFF) Ноэль Ле Грэ сообщил, что нападающий "Реала" Карим Бензема будет возвращен в национальную команду только после того, как завершится судебное разбирательство по делу о шантаже. Бензема является фигурантом дела о шантаже экс-футболиста "Динамо" Матье Вальбуэна. Форвард был взят под стражу полицией Версаля 4 ноября 2015 года, а 5 ноября предстал перед судом, где ему было предъявлено обвинение в соучастии при попытке шантажа. После этого он был исключен из сборной Франции и пропустил домашний чемпионат Европы-2016.

– Я против пожизненного наказания, – цитирует L'Equipe Ле Грэ. – Однако сначала Бензема должен пройти через судебное разбирательство. Он пропустил чемпионат Европы, это уже серьезно. Как только суд вынесет вердикт, Дидье Дешам будет решать, вызывать ли футболиста в сборную.