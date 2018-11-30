Беньямин Хенрикс: "Это честь иметь такого тренера, как Анри, ведь он герой детства, легенда"

Защитник "Монако" Беньямин Хенрикс заявил, что матч 15-го тура чемпионата Франции против "Кана" важен для монегасков. Также он отметил, что рад работать с Тьерри Анри.

- Матч с "Каном" несомненно важен для нас, - цитирует пресс-служба клуба Хенрикса. - Мы одержали победу против “Кана” на прошлой неделе, теперь нужно набирать обороты. До той победы нам долго не удавалось победить, поэтому мы конечно-же были очень рады своему успеху.

В матче с “Атлетико” мы смогли убедиться в том, что у клуба многообещающее будущее. Игроки Академии сыграли очень хорошо. В субботу состав возможно претерпит изменения, но каким бы мы не вышли составом, у нас в любом случае будет желание победить.

Когда Тьерри Анри стал главным тренером, я был в сборной. Это честь иметь такого тренера, ведь он герой детства, легенда.