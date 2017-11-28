Бен Йеддер хочет играть за сборную Франции

Нападающий "Севильи" Виссам Бен Йеддер надеется попасть в состав сборной Франции на чемпионат мира-2018. 27-летний француз забил 10 голов в 17 матчах в этом сезоне.

- Я концентрируюсь на своих целях, и никто не может помешать мне достичь их, - цитиурет RMC Бен Йеддера. - То, что я хочу сделать - это дать тренеру выбор, потому что на моей позиции уже есть множество отличных игроков, которые уже давно с национальной командой. Это означает, что мне нужно компенсировать потерянное время, но я хочу играть за сборную Францию, это улучшит мою игру. Я не хочу отказываться от попыток, и считаю, что могу бороться за место в сборной. Не хочу слушать людей, которые сомневаются во мне.