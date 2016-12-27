Бен Арфа не намерен покидать "ПСЖ"

Полузащитник "ПСЖ" Атем Бен Арфа не планирует менять команду этой зимой. Как сообщает L'Equipe, 29-летний француз даже не будет рассматривать существующий вариант с переходом в "Фенербахче", несмотря на малое количество игрового времени в стане чемпионов Франции. Турецкий клуб хочет арендовать игрока до конца сезона.

Напомним, Бен Арфа перешел в "ПСЖ" летом на правах свободного агента после яркого сезона в составе "Ниццы". Однако футболист не смог найти общего языка с главным тренером Унаи Эмери, поэтому редко выходит на поле. На счету Бен Арфа в текущем сезоне 18 матчей (679 минут на поле) во всех турнирах, в которых он забил один гол.