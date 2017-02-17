Бьельса посетил матч молодежной команды "Лилля"

Аргентинский специалист Марсело Бьельса присутствует на матче молодежного Кубка Гамбарделла между "ПСЖ" и "Лиллем", который проходит в эти минуты, сообщает L'Equipe. Ранее в СМИ появилась информация, что 61-летний аргентинец летом может возглавить "догов", если команда сохранит прописку в высшем дивизионе Франции, и руководство клуба согласится комплектовать состав и тренерский штаб по запросам Бьельсы.

На данный момент "Лилль", который в начале этого года приобрел люксембургский бизнесмен Жерар Лопес, владевший ранее командой "Формулы-1" "Лотус", занимает 17-е место в турнирной таблице. На этой неделе "догов" до конца сезона возглавил экс-тренер "Марселя" Франк Пасси.