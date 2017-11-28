Бьельса подал жалобу на "Лилль"

Главный тренер "Лилля" Марсело Бьельса написал жалобу на свой клуб в юридическую комиссию Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP). Как сообщает AFP, аргентинский специалист считает свое отстранение от работы "ошибкой клуба". Также он отметил, что "поручил профессионалам защищать свои интересы, так как не имеет возможности и юридической подготовки для этого".

Напомним, в прошлую среду "Лилль" объявил о временном отстранении Марсело Бьельсы от тренерской работы после крупного поражения от "Амьена" (0:3).

Сейчас команду тренирует временный штаб из четырех специалистов: Фернандо Да Крус, Жоао Сакраменто, Бенуа Делаваль и Франк Манто.