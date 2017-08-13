Бьельса - о трех заменах вратаря: "Считаю, что удаление голкипера не повлияло на результат"

Главный тренер "Лилля" Марсело Бьельса после поражения от "Страсбура" (0:3) в матче 2-го тура чемпионата Франции подчеркнул, что его команде не удалось навязать сопернику свой стиль игры.

Также специалист не винит вратаря Майка Меньяна, получившего красную карточку. Отметим, что в воротах "Лилля" в этой встрече сыграло три голкипера.

- "Лиллю" не удалось навязать сопернику свой стиль игры, когда мы демонстрируем большое количество непредсказуемых решений, - приводит пресс-служба клуба слова Бьельсы. - Балло-Туре? Я не жалею о том, что сделал выбор в его пользу. Я считал, что он незаменим.

Красная карточка Меньяна? Я не могу одобрить его поведение, но понимаю его. В концовке первого тайма мы чувствовали, что можем стабилизировать игру. "Страсбур" заслуженно победил. А удаление Меньяна, по-моему, не повлияло на результат.

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