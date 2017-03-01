"Бастия" в меньшинстве сыграла вничью с "Нантом" в первом матче после смены тренера

"Бастия", сменившая в начале недели главного тренера, на своем поле сыграла вничью с "Нантом" в перенесенном матче 24-го тура чемпионата Франции, который должен был изначально состояться 8 февраля. Команду в понедельник возглавил Руи Алмейда.

Примечателен тот факт, что уже на 10-й минуте хозяева остались в меньшинстве, так как Джикю получил красную карточку.

По итогам этой встречи корсиканцы остались на предпоследнем месте в турнирной таблице, но сократили отставание от конкурентов. "Канарейки" же занимают 12-ю строчку.

Чемпионат Франции

Лига 1

24-й тур

"Бастия" - "Нант" - 2:2 (0:0)

Голы: Даник, 69 (1:0). Оньянге, 76 (2:0). Сала, 78 (2:1). Диегу Карлос, 90+2 (2:2).

Нереализованный пенальти: Лукас Лима, 88 (вратарь)

"Бастия": Лека, Эль-Каутари, Бенгтссон, Роз, Джикю, Оньянге, Даник (Кулибали, 85), Мостефа, Нгандо (Кейта, 13), Сен-Максимен, Диалло (Нанжис, 25).

"Нант": Риу, Джиджи, Дюбуа, Диегу Карлос, Лукас Лима, Жилле, Томассон (Пардо, 61), Ронжье (Качаниклич, 79), Илоки (Стемпиньски, 79), Сала, Бамму.

Предупреждения: Мостефа, 14. Бамму, 80. Кейта, 87. Нанжис, 88.

Удаление: Джикю, 10.

Судья: Бюке.

01 марта. Бастия. Стадион "Арман Чезари".