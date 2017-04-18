"Бастия" реконструирует фанатскую трибуну после воскресного инцидента

"Бастия" выступила с официальным заявлением по поводу инцидента, произошедшего в матче 33-го тура чемпионата Франции против "Лиона". Фанаты корсиканской команды напали на игроков соперника во время предматчевой разминки, из-за чего старт матча был отложен на 50 минут. В перерыве болельщики вновь выбежали на поле, набросившись на "ткачей", после чего матч был прерван.

В заявлении клуба говорится, что были приняты следующие решения:

– закрыть фанатскую трибуну;

– отстранить от посещения стадиона всех лиц, вовлеченных в инциденты. По крайней мере тех, кого можно идентифицировать;

– виноватые будут призваны к юридической ответственности;

– реконструировать фанатскую трибуну для обеспечения максимальной безопасности.

Кроме того, "Бастия" отметила, что клуб и подавляющее большинство его фанатов отказываются быть заложниками меньшинства людей и будут бороться, чтобы сохранить ценности клуба и место в элитном дивизионе Франции (клуб борется за сохранение прописки. - Прим. "СЭ").

Напомним, что профессиональная лига Франции рассмотрит инциденты, произошедшие на Корсике в четверг, во время очередного заседания дисциплинарной комиссии.