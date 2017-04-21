"Бастия" проведет ближайший матч на нейтральном поле

Дисциплинарный комитет Лиги 1 принял решение закрыть стадион "Бастии" до 4 мая из-за беспорядков, произошедших во время матча команды против "Лиона", сообщает Reuters. Ближайший домашний поединок "Бастия" проведет на нейтральном поле. Кроме того, до конца сезона фанатам команды запрещено посещение гостевых игр. После 4 мая расследование этого инцидента будет продолжено, и тогда комитет вынесет окончательное решение.

Напомним, 16 апреля перед матчем с "Лионом" фанаты "Бастии" выбежали на поле и пытались напасть на игроков соперника. Игра была отложена на 45 минут, после чего футболисты вышли на поле. После первого тайма один из фанатов "Бастии" снова выбежал на поле и подрался с голкипером "Лиона" Антони Лопешем. В результате этого началась массовая потасовка, в которой приняли участие даже стюарды стадиона.