"Бастия" осудила поведение фанатов, сорвавших матч с "Лионом"

"Бастия" осудила поведение фанатов, которые сорвали матч 33-го тура лиги 1 с "Лионом". Болельщики корсиканского клуба напали на игроков "Лиона" дважды: перед стартом игры и в перерыве, что привело к отмене матча.

– "Бастия" решительно осуждает инциденты, которые омрачили матч с "Лионом", – говорится в заявлении на официальном сайте "Бастии". – Клуб сожалеет, что матч не был доигран, но уважает решение лиги и официальных лиц. Мы объединим усилия и примем необходимые решительные меры, чтобы предотвратить подобные инциденты.