"Бастия" обжалует техническое поражение в матче с "Лионом"

"Бастия" на официальной странице в Твиттере сообщила, что намерена оспорить техническое поражение в матче 33-го тура чемпионата Франции против "Лиона". Заседание апелляционной комиссии Федерации футбола Франции (ФФФ) по этому вопросу состоится 23 мая.

Напомним, 16 апреля болельщики "Бастии" выбежали на поле перед началом матча с "Лионом", из-за чего игру задержали на 50 минут. После окончания первого тайма один из фанатов хозяев начал драку с голкипером гостей Антони Лопешем. Потасовка переросла в массовую драку с участием фанатов, игроков и стюардов поединка. В итоге матч не был доигран.

Фанаты на Корсике побили футболистов "Лиона"