Бартон хочет вернуться в "Марсель"

Полузащитник Джоуи Бартон отметил, что хочет вернуться в "Марсель" хотя бы в качестве тренера. 35-летний игрок остается без клуба из-за дисквалификации за незаконные ставки.

– Если это невозможно в качестве игрока, я хотел бы вернуться в "Марсель" как тренер или менеджер, – цитирует официальный сайт провансальцев Бартона. – Болельщики меня тут здорово приняли, когда я приехал. Вероятно, им нравятся мои черты характера. Думаю, если бы я родился во Франции, это был бы Марсель. Игра здесь была счастливым моментом в карьере. Мне тут все нравится.